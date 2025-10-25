Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 21:43

Дмитриев привез американцам шоколадные конфеты с цитатами Путина

Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с изображением и цитатами Путина

Кирилл Дмитриев перед началом совместной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по итогам переговоров на Аляске Кирилл Дмитриев перед началом совместной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по итогам переговоров на Аляске Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Спецпредставитель президента России по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил в своем Telegram-канале, что привез в США шоколадные конфеты с изображением российского лидера Владимира Путина в качестве дипломатического подарка. На обертке одной из сладостей размещена надпись: «Своих не бросаем». Помимо этого, на коробке упомянута фраза главы государства о том, что вести с РФ диалог с точки зрения силы — бессмысленно.

Шоколадные конфеты в подарок в рамках диалога Россия — США, — написал он.

Ранее Дмитриев опубликовал снимок в Instagram (деятельность в РФ запрещена) с маршрутом своего самолета над США. Фото было сделано на фоне сообщений западных СМИ о его встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Судя по снимку, маршрут судна главы РФПИ пролегал рядом с городами Спрингфилд, Бристоль, а впереди виднелась река Гудзон.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна на этом фоне заявила, что Соединенным Штатам следует вести открытый диалог о мире и торговле с Россией, а не провоцировать военное противостояние. Она подчеркнула, что Вашингтону следует отказаться от неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

Кирилл Дмитриев
Владимир Путин
цитаты
конфеты
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель сбил 14-летнюю девочку в Москве
Аэропорт южного российского города прекратил работу
Смерть белоруски в Мьянме получила еще одно подтверждение
Трамп назвал условие новой встречи с Путиным
Дмитриев привез американцам шоколадные конфеты с цитатами Путина
ЦСКА вырвался в лидеры РПЛ после домашнего матча
ОАЭ заподозрили в передаче Китаю технологий для ракет
Нетаньяху и Рубио сделали важное заявление о секторе Газа
Тело пенсионерки с огнестрельным ранением нашли в Москве
В Харьковской области ликвидировали группу разведывательного батальона ВСУ
Степанова предложила лыжнику из Австрии Фермойлену забеременеть
В Конгрессе США сделали заявление о войне с Россией
«Извлекли урок»: ЦСКА нанес УНИКСу первое поражение в Единой лиге ВТБ
Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа
«С глубоким прискорбием»: театр Табакова о смерти Золотницкого
ПВО перехватила два БПЛА над российским регионом
Предопределена судьба Тайваня в случае торговой сделки США и Китая
Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя
Неожиданный «гость» лишил москвичей сна на несколько дней
Массовая драка на Коммунарке привлекла внимание СК
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.