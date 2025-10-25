Кирилл Дмитриев перед началом совместной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по итогам переговоров на Аляске

Дмитриев привез американцам шоколадные конфеты с цитатами Путина Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с изображением и цитатами Путина

Спецпредставитель президента России по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил в своем Telegram-канале, что привез в США шоколадные конфеты с изображением российского лидера Владимира Путина в качестве дипломатического подарка. На обертке одной из сладостей размещена надпись: «Своих не бросаем». Помимо этого, на коробке упомянута фраза главы государства о том, что вести с РФ диалог с точки зрения силы — бессмысленно.

Шоколадные конфеты в подарок в рамках диалога Россия — США, — написал он.

Ранее Дмитриев опубликовал снимок в Instagram (деятельность в РФ запрещена) с маршрутом своего самолета над США. Фото было сделано на фоне сообщений западных СМИ о его встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Судя по снимку, маршрут судна главы РФПИ пролегал рядом с городами Спрингфилд, Бристоль, а впереди виднелась река Гудзон.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна на этом фоне заявила, что Соединенным Штатам следует вести открытый диалог о мире и торговле с Россией, а не провоцировать военное противостояние. Она подчеркнула, что Вашингтону следует отказаться от неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.