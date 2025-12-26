«В слезы я верю»: что говорила Алентова о семье, Меньшове, театре, кино

25 декабря умерла актриса, народная артистка РФ Вера Алентова. Ее дочь Юлия Меньшова написала в соцсетях: «Мамы больше нет. Теперь — они вместе». Алентова оставила большое кинематографическое наследие, а также кладезь мудрости для будущих поколений в своей книге «Все неслучайно» и в многочисленных интервью. Цитаты о семье, Меньшове, воспитании детей, возрасте, строгости — в подборке NEWS.ru.

Про возраст

— Интереснейшая вещь возраст. Он дает, как ни странно, много хорошего. Начинаешь понимать, что счастье — это ведь не постоянная величина. Счастье может быть просто от того, что солнце, что день замечательный. Помню, в молодости я как-то поехала на гастроли. В группе был актер в возрасте из Камерного театра. И он восхищался: «Вы посмотрите, какое дерево прекрасное». Одна молодая актриса смотрела-смотрела, а потом говорит: «Я не понимаю, ну дерево и дерево». Когда ты постарше — эту прелесть иначе видишь. Во-первых, у тебя есть время это разглядеть. И порадоваться. Бывают небольшие радости, но они доставляют покой и счастье. Их очень много, счастливых мгновений, если замечать их.

О карьере с возрастом

— Возраст во многом ограничивает предложения. Жизнь принадлежит молодым. Именно с ними случаются разные казусы — они влюбляются, горят страстями… А играть тетушек на пенсии мне неинтересно. К великой радости, я задействована в текущем репертуаре театра, в котором служу всю жизнь. И у меня там замечательные и разноплановые роли: госпожа Аргант в спектакле «Ложные признания», Генриетта Карловна в «Семейке Краузе», Джудит Блисс в «Апельсины & лимоны», «Мадам Рубинштейн».

Про детство

— Многие, когда слышат о моих детских годах, говорят: «Ай, какое тяжелое детство» Но детство не бывает тяжелым, оно всегда прекрасно, потому что оно детство. Даже те горести, которые у тебя бывают, пролетают мгновенно, ты их не замечаешь. Если это, конечно, не алкоголизм и не шизофрения родителей

Про счастье

— Раньше я судила о счастье глобально. «Она счастлива в браке», «она счастлива в профессии». Я вообще максималистка. А сейчас понимаю: счастье — такая неуловимая вещь. Помню, несколько лет назад я поехала в Вену — я там не была до этого. У нас холодно, а там было так тепло и можно было ходить без ничего. И город изумительный. И мне удалось попасть в Венскую оперу. Это же счастье!

Про фильм «Москва слезам не верит»

— В чем секрет успеха картины «Москва слезам не верит», спрашиваете? Как я для себя определила, там заложен генетический код. Наш. Нации. Не национальности. Это фильм про каждого зрителя. Там представлены все слои общества и все возрасты и каждый узнает свою маму, свою сестру, брата… «Это так, как у меня», а не «Это история про них».

Вера Алентова в фильме «Москва слезам не верит» Фото: Mosfilm/legion-media.ru

Про слезы

— В слезы я, как раз, верю! Потому что я родилась на Севере, в Архангельской области, а мы там, ну как сказать, все доверчивые. И когда человек начинает рассказывать мне про свои горести, несчастья, я стараюсь, чем могу, помочь.

О телевидении

— Телевидение становилось на другие рельсы: оно сделало ставку на низменные инстинкты человека. И выиграло рейтинги, но, проиграло человека.

Про Родину

— В Москве прошла вся моя сознательная жизнь, появились на свет моя дочь и внуки, но Север никогда не покидал меня: он притаился и неизменно присутствовал в моей жизни, пусть и странным образом. Он отзывался в сердце, когда приходилось слышать: «Архангельск», «Вычегда», «Котлас», «Северная Двина», «Вологда», «Великий Устюг», «Сухона», «Печора» или, например, «шанежки», «вологодское масло», но через полвека после того, как я покинула север мне все-таки удалось показать мужу свою малую Родину.

Про ценность спектаклей

— Я по-прежнему считаю, что спектакли должны пробираться в самые тайные уголки души зрителя, будить эмоции и даже заставлять плакать. Такие эмоции надолго, а может быть, и навсегда остаются в сердце. Для чего это? Для того чтобы сердце не зачерствело, оставалось живым, чтобы не забывало, как бывает больно другим, и могло откликнуться на эту боль. Слезы — это не слабость, это сочувствие.

Про мужчин

— Сегодня все говорят: «Куда подевались настоящие мужики?» А мне, кажется, мужчины, как растерялись, тогда в 90-е, так пока еще в себя и не пришли. Может, им нужно еще время. Хотя хотелось бы уже, чтобы они, как-то справились. Как не оправдывай такую ситуацию, женщине, конечно, необходимо плечо, за которое можно спрятаться. Я считаю, что при всем равноправии, серьезные вещи должен решать мужчина. И надеюсь, что ситуация, как-то выправится. Потому что, это ненормально.

Про равноправие

— У нас давным-давно равноправие, и когда я играла в фильме «Москва слезам не верит», равноправие вовсю уже шагало и по стране, и по всему земному шару. Женщина ли делает карьеру, мужчина ли — разницы никакой. Тот, кто хочет заниматься делом, считает, что он имеет на это право, и у него есть силы, ради Бога, пожалуйста, занимайся. Получается — прекрасно. Не получается — извините. Так было тогда, так происходит и сейчас.

Про строгость

— Я уверена, что строгость нормальная — без криков и подзатыльников — нужна. Чтобы ребенок понимал: не все нужно покупать, что видишь. Что деньги зарабатываются трудом.

Про семью

— За отношениями, тем более в семье, нужно ухаживать, как за цветами. Мне так радостно видеть семейные пары в солидном возрасте, которые вместе идут по бульвару. Всегда думаешь, что эти люди прошли много всего, и не всегда это было радостно и сладко. Было горько, было по-всякому, но они сохранили что-то очень важное.

Владимир Меньшов и Вера Алентова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Про отношения с Меньшовым

— В отношениях кто-то должен сесть на задние лапки. В нашей паре в какой-то момент это делать было некому. Каждый из нас не мог понять, почему второй никак не садится. Со временем я поняла, что Меньшов — это отдельная система, им самим для себя созданная и только им самим востребованная. Мы отпраздновали золотую свадьбу и все равно остаемся конфликтной семьей, потому что мы очень разные. С годами какие-то ваши черты становятся схожими, но их немного, поскольку ссор не уменьшилось.

Про смерть

— Все исправимо, кроме смерти. Уход мамы стал для меня величайшим горем. Хотя она была уже в том возрасте, когда это, в общем-то, ожидаемо, но от этого не легче… Когда человек уходит, уже ничего нельзя изменить, и если ты чего-то не успел сказать или сделать, то уже ничего не исправишь… Думаю, смерть близких — это самое большое несчастье.

Читайте также:

Вот и все, Лурье победила: безутешная Долина покидает квартиру в Хамовниках

Развод, шоу «Голос», слитые фото: куда пропала Анна Асти

Умерла Вера Алентова, звезда «Москва слезам не верит»: биография и карьера