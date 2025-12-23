Развод, шоу «Голос», слитые фото: куда пропала Анна Асти

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) станет наставником в 14-м сезоне шоу «Голос» на Первом канале. Куда в последнее время пропала Асти, правда ли, что она развелась с мужем?

Куда пропала Асти

В ноябре источники рассказали, что исполнительницы хита «Царица» отдаляется от шоу-бизнеса, постепенно утрачивая интерес к творчеству. Инсайдеры отметили, что Асти решила посвятить себя сельской жизни. Коллеги выразили опасения, что это может привести к завершению карьеры певицы.

«Постоянно рассказывает, как хорошо ей в деревне с животными. Превратилась в колхозницу. Мне кажется, она доиграется, что о ней все просто забудут», — сообщил инсайдер.

Сама артистка эту информацию не комментировала. Более того, СМИ уточняли, что Дзюба входит в тройку самых востребованных звезд на корпоративах — ее гонорары за выступления доходят до 9,5 млн рублей.

Однако летом певица призналась, что занимается ремонтом в своем загородном доме, а также недавно она приобрела еще одну недвижимость — «где-то рядышком в моей деревне». Анна отметила, что планирует перевезти за город свою коллекцию антикварной посуды.

«У меня весь гараж уже в ней. Я все жду, когда дома эти достроятся. Посуда XVIII века, даже XVII века некоторые позиции есть. Очень много французской, немецкой», — раскрыла артистка.

Теперь стало известно, что Асти станет наставником в 14-м сезоне шоу «Голос».

«Я с трепетом и вдохновением подхожу к этой роли: для меня важно не только услышать, но и почувствовать каждого участника. И именно сейчас я вижу в себе силы быть проводником для других талантливейших музыкантов», — поделилась эмоциями Анна.

Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Правда ли, что Асти развелась с мужем

В июле Асти намекнула, что рассталась с мужем, бизнесменом и своим концертным директором Станиславом Юркиным. При этом Дзюба отказалась прямо отвечать на вопрос о правдивости слухов о разрыве с супругом.

«А приходят, возможно, еще лучше, когда ты теряешь кого-то. И возможно, даже не потеря, а только приобретение», — сказала она.

В феврале издание Super.ru сообщило, что Анна разошлась с мужем. Согласно информации СМИ, знаменитости стали жить по отдельности еще в декабре 2024 года. При этом Юркин продолжает исполнять обязанности концертного директора артистки, отмечали источники.

Что известно о слитых в Сеть фото Асти

В декабре прошлого года в Сеть попали фотографии, на которых Анна предстала в обнаженном виде. Они были распространены на некоторых форумах и в Telegram-каналах. Вместе с интимными фото Асти появилось и видео. На нем снят половой акт мужчины и женщины, лиц которых не видно. Певица утверждала, что это видео ей не принадлежит, но подлинность снимков она подтвердила.

Артистка назвала произошедшее грубым нарушением ее частной жизни и попыткой подорвать ее репутацию. Исполнительница уточнила, что полгода жила в «настоящем кошмаре» — она с мужем подвергалась шантажу, с пары требовали большую сумму денег. Ее размер Анна не огласила.

«Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — добавила артистка.

