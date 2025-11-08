Анна Асти может закончить карьеру из-за деревни

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) может завершить свою профессиональную карьеру на сцене, сообщает Super.ru со ссылкой на Telegram-канал «Свита Короля». Источники рассказали, что артистка дистанцируется от шоу-бизнеса и постепенно теряет интерес к творческой деятельности. Собеседники отметили, что звезда погрузилась в сельскую жизнь и чаще выбирает спокойную атмосферу. Коллеги выражают опасения, что такой уход из профессиональной среды может привести к окончательному завершению карьеры певицы.

Постоянно рассказывает, как хорошо ей в деревне с животными. Превратилась в колхозницу. Мне кажется, она доиграется, что о ней все просто забудут, — сказал источник.

Ранее СМИ писали, что Анна Асти получила травму во время концерта. Артистка неудачно приземлилась после прыжка, что вызвало обострение прежней проблемы с ногой и привело к серьезному ушибу. Несмотря на болезненные ощущения, которые иногда мешали ей вспоминать текст собственных композиций, Асти проявила профессиональную выдержку и не прервала шоу. Ближе к завершению выступления певица с трудом сдерживала эмоциональную реакцию на боль.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в комментарии для NEWS.ru говорил, что народный артист России Григорий Лепс способен составить серьезную конкуренцию певцу SHAMAN (Ярославу Дронову) в рейтингах популярности. Также Рудченко отметил, что Анна Асти может опередить по этому показателю певицу Полину Гагарину.