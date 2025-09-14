Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 21:12

Певица Анна Асти продолжила концерт, несмотря на травму

Певица Анна Асти подвернула ногу на концерте и продолжила петь

Анна Асти Анна Асти Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во время выступления певица Анна Асти (Анна Дзюба) получила болезненную травму, пишет издание Super.ru. Неудачное приземление после прыжка усугубило старую проблему с ногой. Однако артистка проявила настоящий профессионализм и не остановила шоу.

В первом же номере концерта артистка неудачно прыгнула и подвернула ранее травмированную ногу, получив серьезный ушиб. Боль была настолько сильной, что из-за нее Анна иногда забывала слова своих же песен. Ближе к финалу выступления ей едва удавалось сдерживать слезы.

Иногда даже папино воспитание «солдата» не спасает, — призналась Асти.

Несмотря на это, Асти решила не прерывать программу и продолжила выступать. Позже, просматривая записи поклонников, она с удивлением отметила, что со стороны хромота была практически незаметна.

Певица поблагодарила фанатов за теплые слова и поддержку. Отдельная благодарность прозвучала в адрес ее команды, чья забота и внимание помогли ей довести выступление до конца.

Ранее сообщалось, что российская исполнительница украинского происхождения Анна Асти оказалась в базе данных скандального украинского ресурса «Миротворец». Согласно информации сайта, певица была внесена в список еще в октябре 2023 года.

шоу-бизнес
травмы
Анна Асти
концерты
