Россиянам объяснили, как защитить огород от зимних морозов и льда Депутат Чаплин: огород на даче от морозов защитят дренаж и снег

Дренаж и снег защитят огород на даче от зимних морозов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, равномерный слой снега спасет растения от перепадов температур, а почву от промерзания.

Хорошо функционирующий дренаж предотвращает застой воды и образование ледяных луж. Также полезно осмотреть крыши и водостоки. Например, снег можно использовать в качестве изоляции. Равномерный слой снега защищает растения от перепадов температур и предотвращает промерзание почвы. Поэтому, если выпал снег, его можно аккуратно распределить по грядкам, — добавил Чаплин.

Что касается посадок, зимой внимание лучше уделить планированию и подготовке, можно заняться подбором и приобретением семян, составлением плана посадок и даже некоторыми подготовительными работами, напомнил Чаплин. Например, заготавливать черенки для весеннего укоренения, а также начинать выращивать некоторые культуры на подоконнике или в теплице, если позволяет оборудование, отметил депутат.

Это могут быть салаты, зелень или редис, которые даже в зимнее время быстро созревают и радуют свежестью. Есть смысл проводить и санитарную обрезку деревьев и кустарников. Зимой легко заметить сухие и больные ветви, которые придется удалить. Корректная обрезка укрепит растения и подготовит их к весеннему пробуждению, — подытожил Чаплин.

Ранее юрист и эксперт по землепользованию Надежда Локтионова рассказала, что в 2026 году выявление заброшенных и неиспользуемых земель станет проще благодаря цифровизации государственного надзора. При этом она также предупредила об административных штрафах для собственников загородной недвижимости.