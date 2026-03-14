Забор утонет в цветах уже в июле: что посадить весной для быстрого вертикального озеленения

Не знаете, что посадить весной у забора или беседки для быстрого вертикального озеленения? Присмотритесь к этим растениям. С ними забор утонет в цветах уже в июле.

Посадите весной ипомею, или утреннее сияние, — однолетнюю лиану, которая за лето способна полностью увить любую опору, создавая сплошной ковер из крупных ярких «граммофончиков». Ее семена сеют прямо в грунт в мае, она быстро растет и цветет с июля до заморозков, радуя разнообразием оттенков — от небесно-голубого до насыщенно-розового и пурпурного.

Другой вариант — кобея лазающая с ее изящными колокольчатыми цветками, которые меняют окраску с зеленоватой на фиолетовую или белую. Для более основательного эффекта подойдут многолетние лианы, такие как девичий виноград, который хоть и цветет скромно, но к осени радует багряной листвой, или клематисы, требующие больше ухода, но поражающие роскошными звездчатыми соцветиями.

Все эти растения при правильной посадке и минимальном уходе превратят ваш забор в настоящий цветущий оазис.

Ранее был назван цветок на замену капризным петуниям: не боится ни палящего солнца, ни ливней.

Читайте также
Посадили весной — любуетесь в июле: три цветка, которые зацветут уже через два месяца
Общество
Посадили весной — любуетесь в июле: три цветка, которые зацветут уже через два месяца
Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян
Общество
Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян
Хуже борщевика: ядовитые растения на дачах, от которых лучше избавиться немедленно
Общество
Хуже борщевика: ядовитые растения на дачах, от которых лучше избавиться немедленно
Цветы, сияющие как звезды: три растения, которые превратят участок в сказочный сад
Общество
Цветы, сияющие как звезды: три растения, которые превратят участок в сказочный сад
Не вытаптываются и радуют глаз: цветы для посадки вдоль дорожек — выдержат забеги детей и животных
Общество
Не вытаптываются и радуют глаз: цветы для посадки вдоль дорожек — выдержат забеги детей и животных
Дарья Иванова
