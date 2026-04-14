4 компактных многолетника, которые не расползаются по участку: кустики с цветами

4 компактных многолетника, которые не расползаются по участку: кустики с цветами

Если вам нужен многолетник, который вырастает в компактный куст с огромным количеством соцветий, красиво цветет, не расползается по участку и не доставляет много хлопот — обратите внимание на эти цветы.

Астранция образует аккуратный куст диаметром 40–50 см, цветет с июня до августа, а самое главное — не дает побегов в стороны и десятилетиями держит строгую форму без вашего вмешательства.

Эхинацея пурпурная формирует плотный куст, цветет с июля по сентябрь крупными розовыми «ромашками» и не требует пересадки.

Для тех, кто хочет цветения весь сезон с минимальным поливом, подойдет шалфей «Карадонна»: его фиолетово-синие соцветия появляются в июне и держатся до сентября, а куст засухоустойчив и не болеет.

Если место позволяет посадить кустарник, спирея японская — идеальный выбор: она формирует шарообразный куст, цветет все лето без перерыва и зимует без укрытия до -40 °C.

