Листья огурцов желтеют? Простые домашние средства, которые реально помогают. Проверено на грядке

Каждый сезон сталкиваюсь с этой проблемой: вроде все делаешь правильно, а листья у огурцов начинают желтеть. Со временем нашла простые решения, которые реально работают без химии и лишних затрат.

Сода — 1 ст. л. на 10 л воды. Если замечаете, что листья начинают терять цвет, просто полейте огурцы таким раствором под корень. Обычно хватает нескольких поливов, чтобы ситуация перестала ухудшаться.

Сода — 1 ч. л. на 1 л воды. Этим раствором уже опрыскиваю листья — отличная профилактика мучнистой росы. Делаю это периодически, особенно в сырую погоду.

Кефир — 2 л на 10 л воды. Развожу обычный кефир в ведре воды и опрыскиваю растения. После такой обработки листья выглядят заметно лучше, а желтизна не распространяется дальше.

Честно скажу, раньше думала, что без специальных средств не обойтись. Но практика показала: самые простые вещи из кухни отлично помогают огурцам расти здоровыми и зелеными.

