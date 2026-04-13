13 апреля 2026 в 17:03

Цветы как фарфоровые чашечки: все об ароматной красавице — чудо из Южной Африки

Фрезия — не просто красивый цветок, а полноценная садовая культура с характером. Это клубнелуковичное растение (не многолетник в классическом смысле для нашего климата), родом из Южной Африки, и именно поэтому оно требует особого подхода. Зато при правильной агротехнике дает эффектное цветение и один из самых приятных ароматов среди садовых цветов.

Важно понимать: в открытом грунте фрезия в средней полосе не зимует. Клубнелуковицы высаживают весной (апрель-май, когда почва прогреется до +10 °C), а осенью обязательно выкапывают, просушивают и хранят до следующего сезона. На одном месте без выкопки она не живет, но сами клубнелуковицы можно использовать 2-3 года, обновляя посадочный материал.

Цветет фрезия через 2,5-3 месяца после посадки. Каждый цветонос дает до 5–10 бутонов, которые раскрываются постепенно, благодаря чему цветение растягивается. Высота растения обычно 30–60 см, поэтому ее удобно использовать и в клумбах, и в контейнерах.

Ключевой момент — условия. Фрезия любит свет, но без палящего солнца, рыхлую дренированную почву и умеренный полив. Застой влаги для нее губителен — клубнелуковицы быстро загнивают. При этом пересушивание тоже снижает качество цветения.

Интересный факт: именно фрезия считается одним из эталонных ароматов в парфюмерии. Ее запах не просто приятный — он сложный, с цветочно-фруктовыми нотами, поэтому цветок часто выращивают не только ради внешнего вида, но и ради аромата.

Отдельный плюс — отличная стойкость в срезке. В вазе фрезия может стоять до 10 дней, постепенно раскрывая все бутоны.

Ранее мы рассказывали о неубиваемых многолетниках. Цветут в жару и выживают на бедной почве.

Ольга Шмырева
