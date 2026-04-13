13 апреля 2026 в 11:21

Это рабочие лошадки для сада: неубиваемые многолетники — цветут в жару и выживают на бедной почве

Если нет времени «нянчиться» с цветником, опытные садоводы делают ставку на проверенные многолетники. Есть растения, которые спокойно переносят жару, бедную почву и при этом стабильно цветут годами. Ниже — 10 действительно выносливых вариантов, которые не подведут.

1. Эхинацея. Живёт 5–7 лет и дольше, легко обновляется самосевом. Морозостойкость до −35 °C. Не боится засухи, цветёт всё лето.

2. Рудбекия. Один из самых неприхотливых вариантов. Живёт 4–6 лет, морозостойкость до −30 °C. Отлично переносит жару и бедную почву.

3. Очиток (седум). Настоящий «выживальщик». Растёт на одном месте 8–10 лет, выдерживает морозы до −35 °C. Не боится ни засухи, ни песчаной почвы.

4. Шалфей декоративный (сальвия). Живёт 4–5 лет, морозостойкость до −25 °C. Хорошо переносит жару, любит лёгкие почвы и минимальный полив.

5. Гайлардия. Яркое цветение даже в жару. Живёт около 3–5 лет, морозостойкость до −25 °C. Отлично растёт на бедных почвах.

6. Тысячелистник. Практически не требует ухода. Может расти 8–10 лет на одном месте, выдерживает морозы до −40 °C. Засухоустойчив.

7. Лихнис (зорька). Живёт 5–7 лет, морозостойкость до −35 °C. Спокойно переносит жару и не требует плодородной почвы.

8. Флокс метельчатый. Надёжный классический многолетник. Живёт 5–7 лет, морозостойкость до −35 °C. Хорошо переносит жару при минимальном уходе.

9. Котовник (непета). Живёт 5–6 лет, морозостойкость до −30 °C. Спокойно переносит засуху и даёт длительное цветение.

10. Декоративные злаки (овсяница, мискантус). Могут расти 10 лет и дольше. Морозостойкость от −25 до −35 °C в зависимости от вида. Отлично чувствуют себя на бедных почвах и в жаре.

Ранее мы рассказывали про умную клумбу, которая цветет до 5 месяцев. Растения для волнообразного цветения с весны до заморозков.

Ольга Шмырева
