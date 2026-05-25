Цветок для всех регионов России: на клумбе и в кашпо стоит как факел до октября

Целозия — это однолетник, который прекрасно растет во всех регионах России. Цветет она непрерывно с конца июня до самых заморозков в октябре, причем чем больше срезаешь соцветий, тем активнее куст выпускает новые бутоны.

Ее соцветия бывают двух видов: гребенчатые, которые в точности напоминают яркие петушиные гребешки с бархатистой волной, и метельчатые, похожие на пушистые перья, языки пламени или даже коралловые рифы.

Палитра поражает воображение: огненно-оранжевые, малиновые, розовые, желтые, лососевые и даже бордово-пурпурные цвета делают целозию королевой любой клумбы или балконного ящика.

Для дачи целозия хороша своей фантастической неприхотливостью: она засухоустойчива, не боится жары и прямого солнца, предпочитает бедные почвы с хорошим дренажем и не нуждается в частых подкормках.

Выберите для нее самое солнечное и защищенное от ветра место — и до самой осени она будет радовать вас своими экзотическими пламенными гребешками, привлекая восхищенные взгляды соседей и гостей.

