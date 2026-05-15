Забудьте про гладиолусы и лилейники: этот небесно-голубой цветок распускается стаей мини-лилий

Трителейя, или трителея, — это клубнелуковичный многолетник, цветение которого похоже на россыпь изящных звездчатых колокольчиков или миниатюрных лилий.

На каждом цветоносе распускается до 10–30 бутонов, собранных в ажурные зонтики, напоминающие легкое кружевное облако. Распускается трителейя в конце мая — июне, цветет около 30–45 дней подряд.

Для дачи трителейя хороша своей неприхотливостью: она растет на солнце и в полутени, не болеет и ее не любят грызуны. Она замечательно подходит для срезки, стоит в вазе до двух недель, а также идеально смотрится в миксбордерах и альпийских горках.

Для посадки в мае выберите солнечное, защищенное от ветра место с рыхлой плодородной почвой и хорошим дренажем. Высаживайте луковицы на глубину 5–8 см на расстоянии 10–12 см друг от друга. Перед посадкой луковицы можно замочить на ночь в теплой воде для ускорения развития.

В регионах с суровыми зимами луковицы на зиму выкапывают, просушивают и хранят в опилках в прохладном месте до следующей весны.

