Сажаю в мае — любуюсь в июне: 8 однолетников-рекордсменов — цветут через 40 дней

Май — лучшее время, чтобы заложить цветник. Если вы не успели с рассадой, не беда: существуют цветы-рекордсмены, которые при посеве в открытый грунт в мае успевают взойти и зацвести в июне.

Быстрее всех вырастит календула. Ее крупные семена всходят всего за 7–10 дней, а первые солнечные оранжевые и желтые цветы появляются уже через 40 дней после посева. Космея с ее ажурной листвой также неприхотлива и зацветает через 50 дней, ее можно сеять прямо в грунт в мае, и она будет радовать до самых заморозков.

Настурция — еще один фаворит для майского посева. Ее крупные семена перед посадкой лучше замочить на сутки, а цветущие кустики появятся уже через 6–8 недель.

В мае можно смело высаживать в грунт рассаду бархатцев, цинний, однолетних астр и георгинов — эти культуры не боятся ночных похолоданий и быстро тронутся в рост, зацветая в конце июня — начале июля. Для кашпо и контейнеров идеально подойдут петунии, которые зацветут сразу после высадки.

