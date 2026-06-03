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03 июня 2026 в 08:45

Сажаю в июне — летом в саду пылающий ковер из алых и оранжевых «язычков»: огненный многолетник для ленивых

Фото: D-NEWS.ru
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Нарцисс Ред Дракон — это многолетник, который превращает весенний сад в огненное шоу. Его махровые цветки поражают воображение: алые и оранжево-красные язычки коронки переливаются на солнце, словно драконье пламя. Сорт неприхотлив, морозостоек и растет на одном месте 5–6 лет без пересадки. Луковицы высаживают осенью на солнечный участок или в полутень.

Почва нужна рыхлая, с дренажем — застоя воды Red Dragon не терпит. Глубина посадки — три высоты луковицы. Весной, как только сойдет снег, появятся тугие ростки, а через 3–4 недели распустятся огненные шапки диаметром до 10 см. Уход прост: весной — подкормка полным минеральным удобрением, после цветения — обрезка завядших цветоносов, но не листьев. Листья должны засохнуть естественно, чтобы луковица накопила силы. Раз в 3–4 года гнезда делят. Сорт устойчив к болезням, но в дождливое лето профилактически обрабатывайте медьсодержащими препаратами. Нарцисс хорош в группах на газоне, в миксбордерах и на срезку. Его яркий цвет не тускнеет даже в полутени.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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