Многолетник цвета дорогого бургунди, который цветет нежнее роз: находка для ценителей красоты

Хотите превратить свой сад в изысканный английский цветник, где даже ранней весной будет царить настоящая роскошь? Посадите махровую примулу серии belarina — этот многолетник цветет пышными шапками из множества лепестков, которые невозможно отличить от миниатюрных роз.

Особого внимания заслуживают сорта с благородными винными оттенками: глубокий бургунди, насыщенная марсала с легким бордовым подтоном и темно-вишневый с бархатистым отливом. Эти примулы не боятся возвратных заморозков, цветут с апреля по июнь, а при грамотном уходе радуют повторным цветением в августе — сентябре.

Кустики компактные, высотой 15–20 см, идеально подходят для бордюров, рокариев и контейнерного озеленения. Высаживайте их в полутень на влажную, хорошо дренированную почву. Примула belarina цвета бургунди и марсалы станет настоящей драгоценностью вашей весенней клумбы, привлекая взгляды своей необычной формой и глубоким, насыщенным окрасом, напоминающим дорогое коллекционное вино.

