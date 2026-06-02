02 июня 2026 в 08:45

Забудьте про желтые ромашки и золотые шары: многолетник цвета марсалы с винным отливом — хит для стильных клумб

Хотите добавить в свой сад ярких красок, которые выделятся на фоне привычных желтых цветов? Посадите рудбекию волосистую «черри бренди» — это многолетник, который поражает своей необычной благородной окраской. Вместо традиционных «золотых шаров» этот сорт цветет крупными корзинками глубокого, насыщенного винно-красного цвета с легким бронзовым отливом, напоминающим дорогое вино или благородный оттенок марсалы.

Растение неприхотливо: отлично зимует в открытом грунте, не требует сложного ухода и цветет с середины лета до глубокой осени. Куст достигает высоты 50–70 см, идеально подходит для создания ярких акцентов на клумбах, в миксбордерах и для срезки. Высевайте семена на рассаду в марте — апреле или сразу в открытый грунт в мае. На солнечном месте рудбекия раскроет свой цвет максимально ярко. Этот многолетник цвета марсалы и бургунди станет настоящей жемчужиной вашего сада, привлекая восхищенные взгляды соседей и гостей.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Мария Левицкая
