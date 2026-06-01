Один куст усыпан сотней голубых звёздочек так, что не видно зелени. Сорт-рекордсмен для самых ярких акцентов

Один куст усыпан сотней голубых звёздочек так, что не видно зелени. Сорт-рекордсмен для самых ярких акцентов

Бархатцы «Владыка Кануна» — это удивительный сорт, который ломает стереотипы о привычных жёлто-оранжевых «шапках». Его изящные густо-махровые соцветия диаметром 4–5 см окрашены в невероятный небесно-голубой оттенок с легким серебристым отливом, напоминающий летнее облако.

Этот компактный карликовый однолетник высотой всего 15–20 см образует плотные, ветвистые кустики-подушки, которые с июня по октябрь сплошь усыпаны этими нежными «голубыми помпонами». Сорт засухоустойчив, совершенно неприхотлив и идеально подходит для создания ярких ковровых клумб, обрамления бордюров и для выращивания в горшках и контейнерах на балконах. Его необычная окраска привлекает бабочек и создаёт прохладную, освежающую нотку в любом цветнике.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.