Посадила эти растения для сада в стиле прованс: многолетники дают нежные акценты и никогда не выходят из моды

Сад в стиле прованс уже много лет остается одним из самых популярных направлений в ландшафтном дизайне. Его главные черты — легкая небрежность, натуральность, мягкие оттенки и обилие цветущих многолетников. Такой участок выглядит уютно и романтично, словно сошел с открыток французской провинции.

Основу цветников в стиле прованс составляют лаванда, котовник, шалфей дубравный, гипсофила, пионы и дельфиниумы. Эти растения хорошо сочетаются между собой, создавая нежные сиреневые, голубые, белые и розовые акценты. Особенно эффектно выглядят посадки крупными группами, когда цветы образуют целые воздушные островки.

Но атмосфера Прованса создается не только растениями. Дополнить композицию помогут дорожки из натурального камня или состаренного кирпича, терракотовые горшки, деревянные ящики, плетеные корзины и кованые элементы. Очень органично смотрятся старинные лейки, декоративные фонари и небольшие деревянные скамейки светлых оттенков.

Возле дома или беседки можно установить перголу или арку и пустить по ней плетистые розы либо клематисы. А завершить образ помогут текстиль и декор в кремовых, молочных, лавандовых и нежно-голубых тонах.

Главное правило прованского сада — не перегружать пространство. Несколько красивых многолетников, натуральные материалы и продуманные детали помогут создать уголок, который будет выглядеть стильно и уютно долгие годы.