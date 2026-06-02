Цветет как россыпь дорогих камней: многолетник для полутени и солнца без сложного ухода

Цветет как россыпь дорогих камней: многолетник для полутени и солнца без сложного ухода

Если вы мечтаете, чтобы ваша клумба напоминала россыпь драгоценных камней, а мелкие цветы покрывали ее сплошным ковром, словно бисер, обратите внимание на лобелию.

Ее миниатюрные цветки-звездочки, диаметром всего 1–2 см, настолько плотно облепляют компактные кустики, что за ними не видно листвы. При высоте всего 10–20 см лобелия в период цветения с июня по сентябрь создает эффект небесно-голубого, сиреневого или белого облака.

Для дачи это растение — настоящая находка: оно прекрасно растет на солнце и в полутени, не требует сложного ухода и отлично подходит для бордюров, альпийских горок, подвесных кашпо и для заполнения пустот между многолетниками.

Из лобелии можно создавать настоящие живые узоры, сочетая ее с алиссумом, вербеной и другими мелкими цветами — такая клумба будет радовать вас все лето.

Ранее были названы цветы, которые не умирают летом в жару и в холод зимой.