Цветы, которые не умирают: летом жара +35 и ливни с градом, зимой лютый мороз, а им хоть бы что

Мечтаете о цветнике, который переживет и адскую жару, и ледяные дожди, и лютую зиму без укрытий? У меня есть для вас пять прекрасных вариантов.

Посадите лилейник. Он цветет волнами с июня по сентябрь, его мощная корневая система добывает воду из глубины, а гибкие цветоносы быстро восстанавливаются даже после урагана. Эхинацея с крупными ромашками всех оттенков розового выдерживает морозы, живет на одном месте 5–7 лет и не боится засухи. Тысячелистник с разноцветными плоскими соцветиями — абсолютный рекордсмен: может расти на одном месте 8–10 лет, выдерживает морозы и не требует никакого ухода.

Котовник с сиреневыми свечами цветет все лето, отпугивает комаров, а после первой волны цветения его достаточно скосить — и к августу получите новое облако ароматных цветов.

Очиток (седум) с мясистыми листьями сам запасает влагу, растет на песке и 8–10 лет радует звездчатыми соцветиями даже в самую жаркую засуху.

Все эти растения не требуют частого полива, зимуют без укрытия в любом регионе России и цветут десятилетиями на одном месте без пересадки, не умирая.

