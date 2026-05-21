Цветёт с июня до октября волнами нежно-розовых колокольчиков: сорт-спринтер для ленивых садоводов

Бакопа «Пинктопия» — это ампельное растение, которое превращает балкон или сад в розовый водопад из сотен мелких цветков. Густая листва усыпана нежно-розовыми колокольчиками до 2 см в диаметре, которые цветут волнами с июня до октября.

Бакопа засухоустойчива, предпочитает солнечные места или лёгкую полутень, а также плодородные, хорошо дренированные почвы. Не боится дождей и жары, быстро наращивает зелёную массу и сохраняет декоративность весь сезон. В открытом грунте в средней полосе выращивается как однолетник, но зимой её можно сохранить в прохладном помещении (+5…+10°C). Идеальна для подвесных кашпо, балконных ящиков и контейнеров на террасе.

