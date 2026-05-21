Без обрезки и прищипки — куст сам вырастает пушистым шаром. Сорт-рекордсмен по продолжительности цветения

Хризантема «Дестино Пинк» — это настоящий розовый фейерверк, который преображает осенний сад, когда большинство растений уже готовятся ко сну. Этот сорт относится к группе мультифлора, а это значит, что он формирует идеальный шаровидный куст без какой-либо обрезки и специальной формовки. К осени побеги равномерно разрастаются во все стороны, а затем буквально за пару недель вся шапка превращается в сплошное цветущее «облако» из сотен нежно-розовых соцветий-корзинок.

Высота взрослого растения компактная — всего 30-40 см, а диаметр шапки может достигать полуметра. Лепестки очень нежные, воздушные, а мелкие цветки диаметром 3-4 см создают эффект пушистой розовой пены. Сорт предпочитает солнечные места и плодородную, хорошо дренированную почву, не выносит застоя воды. Хризантема мультифлора обладает высокой зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям, что делает ее идеальным выбором для начинающих садоводов. Размножается черенкованием или делением куста весной. Посадка производится в мае-июне, когда минует угроза заморозков, а цветение радует с августа до самых холодов. Это растение станет жемчужиной вашего цветника, палисадника или контейнерного сада.

