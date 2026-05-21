21 мая 2026 в 08:45

Цветет с мая по июль волнами белоснежных звездочек: живой ковер для всех регионов России

Фото: D-NEWS.ru
Ясколка Биберштейна (Cerastium biebersteinii) — это многолетнее почвопокровное растение, которое создает на участке эффект белоснежного облака, спустившегося на землю. В конце весны — начале лета (с мая по июнь) кустики высотой 15–20 см покрываются множеством мелких белых цветков-звездочек, собранных в рыхлые соцветия. В этот период листва из-за обилия цветов почти не видна, и клумба превращается в сплошное серебристое кружево.

Даже после цветения растение не теряет декоративности: его мелкие узкие листья имеют приятный серебристо-серый оттенок из-за густого опушения, что позволяет использовать ясколку как фоновое растение в течение всего сезона. Сорт неприхотлив и засухоустойчив, предпочитает солнечные места и хорошо дренированные, бедные почвы, не выносит застоя воды. Ясколка обладает высокой зимостойкостью (зоны USDA 3-4) и не требует укрытия на зиму. Она быстро разрастается, образуя плотные ковры, и идеально подходит для альпийских горок, рокариев, бордюров и укрепления склонов.

