11 мая 2026 в 06:46

Забудьте про подкормки и полив. Сажаете семечко — через месяц море цветов: 5 растений для дачи

Фото: D-NEWS.ru
Если у вас тяжелая рука и вы умудряетесь засушить даже кактус, не отчаивайтесь — есть цветы, которые вырастут сами, даже если вы о них забудете.

Иберис зонтичный: семена кидаете в землю в мае, через месяц он уже цветет белыми и сиреневыми шапками-подушками.

Календула: ее семена можно просто рассыпать по земле в мае, присыпать сантиметром земли и уехать на два месяца. Вернувшись, вы найдете плотный ковер из ярко-оранжевых и желтых корзинок, цветущих до ноября.

Настурция: бросьте семена в любую дыру у забора, даже не поливайте. Она взойдет, расползется плетьми до двух метров и завалит участок огненно-красными граммофончиками.

Космея — ее семена похожи на палочки, которые всходят даже на глине и песке. Вы получите ажурные кусты выше метра с розовыми, белыми и малиновыми ромашками-тарелками.

Эшшольция сеется под зиму или ранней весной, не боится заморозков, растет на любых камнях и цветет золотыми, оранжевыми и кремовыми чашами до октября.

Все эти растения не нуждаются в рассаде, подкормках и частом поливе. Их не ест тля, не берет мучнистая роса, а засуха для них как курорт.

Ранее был назван многолетник, который цветет как пион, но зимует как сорняк.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
