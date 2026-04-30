Цветет как пион, но зимует как сорняк — идеал для дачи: неприхотлив, устойчив к болезням

Цветет как пион, но зимует как сорняк — идеал для дачи: неприхотлив, устойчив к болезням

Лилия азиатская махровая стремительно набирает популярность благодаря своей необыкновенной красоте и потрясающей выносливости.

Если вы хотите получить в саду цветы, похожие на роскошные розы или пышные пионы, но без капризного ухода, то это именно то, что вам нужно. Их главное преимущество в том, что они сохранили все лучшие черты обычных лилий: они исключительно неприхотливы, выносливы, устойчивы к болезням и прекрасно зимуют в открытом грунте даже в условиях средней полосы без укрытия, прямо как сорняки.

Махровые «азиатки» быстро размножаются и радуют продолжительным цветением, которое обычно приходится на июль — начало августа, а некоторые сорта способны цвести до трех недель. Внешний вид этих цветов завораживает: их крупные, до 15-17 см в диаметре, бутоны состоят из множества плотных лепестков, которые создают удивительные формы — от полураскрытых «розочек» до полностью махровых шаров.

Отдельного внимания заслуживают сорта без пыльцы, например, Sundew и Bald Eagle: они не пачкают одежду и руки, а их цветы стоят в вазе значительно дольше.

