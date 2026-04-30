30 апреля 2026 в 11:00

Цветет как пион, но зимует как сорняк — идеал для дачи: неприхотлив, устойчив к болезням

Фото: D-NEWS.ru
Лилия азиатская махровая стремительно набирает популярность благодаря своей необыкновенной красоте и потрясающей выносливости.

Если вы хотите получить в саду цветы, похожие на роскошные розы или пышные пионы, но без капризного ухода, то это именно то, что вам нужно. Их главное преимущество в том, что они сохранили все лучшие черты обычных лилий: они исключительно неприхотливы, выносливы, устойчивы к болезням и прекрасно зимуют в открытом грунте даже в условиях средней полосы без укрытия, прямо как сорняки.

Махровые «азиатки» быстро размножаются и радуют продолжительным цветением, которое обычно приходится на июль — начало августа, а некоторые сорта способны цвести до трех недель. Внешний вид этих цветов завораживает: их крупные, до 15-17 см в диаметре, бутоны состоят из множества плотных лепестков, которые создают удивительные формы — от полураскрытых «розочек» до полностью махровых шаров.

Отдельного внимания заслуживают сорта без пыльцы, например, Sundew и Bald Eagle: они не пачкают одежду и руки, а их цветы стоят в вазе значительно дольше.

Ранее был назван цветок на замену петуниям: не боится ливней и самоочищается.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦОДД опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости
ВСУ потеряли более тысячи человек всего за одни сутки
Оперштаб раскрыл детали ликвидации последствий аварии в Туапсе
Экс-сенатор Арашукову проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов
Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета
Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля
Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
Огонь бушевал на 14 дачных участках в Хакасии
Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом
Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию
Европейский лидер захотел встретиться с Путиным
Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине
Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы
«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА
В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами
Неудачный чих обернулся для россиянина переломом гортани
HR-эксперт ответила, как даже любимая работа способна привести к выгоранию
ЕС хочет создать новый военный альянс против России в дополнение к НАТО
Известный певец разрушил брак своей новой возлюбленной
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

