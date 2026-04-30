В Кремле высказались об идее переговоров по Украине в Азербайджане

Речи о том, чтобы использовать Азербайджан в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию, пока не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева проводить консультации на территории Азербайджана, передает РИА Новости.

Об этом речи пока не идет, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что обстановка в мире сильно накалена, нельзя пресечь эти тенденции в один момент. Так он прокомментировал экспертное мнение о том, что телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оздоровили ситуацию с конфликтами. По его словам, глубина накопившихся глобальных противоречий не позволяет рассчитывать на мгновенное разрешение ситуации, передает пресс служба Кремля.

До этого пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что конкретные сроки временного перемирия в зоне СВО по случаю Дня Победы будут объявлены. Так он ответил на вопрос журналистов, определены ли уже точные дни и часы прекращения огня.