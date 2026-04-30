Удары ВСУ по Туапсе назвали истерикой

Атака ВСУ по нефтезаводу в Туапсе стала проявлением истерики

Атака ВСУ по нефтезаводу в Туапсе стала проявлением истерики, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, которые приводит ИС «Вести», настало время поднимать вопрос о том, что задействование дронов малого радиуса — это фактически расстрел мирного населения.

Нужно понимать, что это, конечно, истерика. Это мандраж, стремление использовать то, что делать нельзя. Но это все работает на определенную достаточно короткую перспективу. Гражданские объекты стали теми целями, по которым бьют украинские боевики, — отметил он.

Ранее оперштаб региона сообщил, что жители 132 домов на улице Кошкина в Туапсе остаются без электроснабжения после пожара на нефтеперерабатывающем заводе. На месте происшествия ведутся активные восстановительные работы.

Утром 30 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 189 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей.