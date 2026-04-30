30 апреля 2026 в 15:59

Песков раскрыл, как Россия может влиять на Зеленского

Песков: Россия повлияет на Зеленского, достигнув целей СВО

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Единственным способом влияния на президента Украины Владимира Зеленского является выполнение задач специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По словам представителя Кремля, именно достижение поставленных целей позволит Москве воздействовать на украинское руководство.

На Зеленского можем повлиять мы, добившись своих целей в специальной военной операции, — подчеркнул пресс-секретарь.

Перед этим Песков сообщил, что для объявления Россией перемирия ко Дню Победы не требуется реакция со стороны киевских властей. В Кремле напомнили, что решение является личной инициативой Владимира Путина.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Украина превратилась в гигантскую отмывочную площадку, через которую обогащается не только Зеленский с окружением, но и многочисленные западные интересанты. По его мнению, значительная часть денег уходит не просто в коррупционные цепочки внутри страны, а дальше — в теневой сектор.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка пырнула знакомого ножом из-за спора о составе куртки
Фигуранты дела «Роснано» отвергли обвинения в злоупотреблениях
Новак объяснил перенос потоков нефти Казахстана с «Дружбы»
Лисовец назвал три вещи, которые должны быть в гардеробе модника
Новак объяснил причины изменений работы трубопровода «Дружба»
Кабмин обязал нефтяные компании удерживать цены на бензин в 2026 году
Американист ответил, почему США разморозили $400 млн для Украины
Новак допустил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Трамп назвал канцлера Германии полностью неэффективным из-за Украины
Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов
«Будет тяжело»: Масалитин оценил шансы ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом»
В Госдуме попросили не снижать нештрафуемый порог скорости в России
Новак подсчитал убытки от войны США в Иране
В Херсоне прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых
Два российских ведомства готовятся к соглашению с нефтяным сектором
Минтранс РФ не поддержал идею снижения нештрафуемого порога скорости
Певица Цой рассказала о взломе соцсетей
ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН
Военный полигон в Нидерландах охвачен лесным пожаром
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
