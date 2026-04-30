Песков раскрыл, как Россия может влиять на Зеленского Песков: Россия повлияет на Зеленского, достигнув целей СВО

Единственным способом влияния на президента Украины Владимира Зеленского является выполнение задач специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По словам представителя Кремля, именно достижение поставленных целей позволит Москве воздействовать на украинское руководство.

На Зеленского можем повлиять мы, добившись своих целей в специальной военной операции, — подчеркнул пресс-секретарь.

Перед этим Песков сообщил, что для объявления Россией перемирия ко Дню Победы не требуется реакция со стороны киевских властей. В Кремле напомнили, что решение является личной инициативой Владимира Путина.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Украина превратилась в гигантскую отмывочную площадку, через которую обогащается не только Зеленский с окружением, но и многочисленные западные интересанты. По его мнению, значительная часть денег уходит не просто в коррупционные цепочки внутри страны, а дальше — в теневой сектор.