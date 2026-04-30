Кулеба призвал украинцев запасаться водой

Вице-премьер Украины Алексей Кулеба призвал граждан заблаговременно создавать запасы питьевой воды на случай возможных перебоев с централизованным водоснабжением, передает издание «Страна.ua». По его словам, такие предупреждения озвучивались неоднократно, однако предугадать точные сроки наступления подобного сценария невозможно.

Важно понимать: вода — это вопрос базовой безопасности. Если со светом мы можем жить в режиме ограничений, то с водой ситуация значительно сложнее. Поэтому мы готовим систему так, чтобы она выдерживала удары и быстро восстанавливалась, — сказал он.

Кулеба заверил, что правительство прорабатывает меры по защите критических объектов инфраструктуры. В частности, ведется работа по монтажу резервного питания, внедрению распределенной генерации и разработке альтернативных схем подачи ресурса потребителям.

Ранее сообщалось, что главная водопроводная станция в Виннице остановлена из-за перебоев с электричеством, в городе отсутствует водоснабжение. По информации предприятия «Винницаоблводоканал», отсутствовало как основное, так и резервное питание.