30 апреля 2026 в 16:10

Кулеба призвал украинцев запасаться водой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вице-премьер Украины Алексей Кулеба призвал граждан заблаговременно создавать запасы питьевой воды на случай возможных перебоев с централизованным водоснабжением, передает издание «Страна.ua». По его словам, такие предупреждения озвучивались неоднократно, однако предугадать точные сроки наступления подобного сценария невозможно.

Важно понимать: вода — это вопрос базовой безопасности. Если со светом мы можем жить в режиме ограничений, то с водой ситуация значительно сложнее. Поэтому мы готовим систему так, чтобы она выдерживала удары и быстро восстанавливалась, — сказал он.

Кулеба заверил, что правительство прорабатывает меры по защите критических объектов инфраструктуры. В частности, ведется работа по монтажу резервного питания, внедрению распределенной генерации и разработке альтернативных схем подачи ресурса потребителям.

Ранее сообщалось, что главная водопроводная станция в Виннице остановлена из-за перебоев с электричеством, в городе отсутствует водоснабжение. По информации предприятия «Винницаоблводоканал», отсутствовало как основное, так и резервное питание.

Европа
Украина
Дмитрий Кулеба
украинцы
вода
водоснабжение
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

