26 апреля 2026 в 14:53

Жители украинского города лишились благ цивилизации

Винница осталась без водоснабжения из-за перебоев с электроснабжением

Главная водопроводная станция в Виннице остановлена из-за перебоев с электричеством, в городе отсутствует водоснабжение, сообщила компания «Винницаоблводоканал». По информации предприятия, отсутствует как основное, так и резервное питание.

Остановка главной водопроводной станции из-за перебоев с электроснабжением на высоковольтной линии. Вся Винница сейчас без воды или с сильно пониженным давлением, — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что резервуары чистой воды на водопроводных станциях закрыли, чтобы сохранить запасы воды и быстрее восстановить водоснабжение после запуска станции.

Ранее портовая инфраструктура Одесской области получила повреждения. В ночь на 26 апреля в регионе сообщали о взрывах. По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, разрушены объекты портовой и логистической инфраструктуры.

Накануне электроснабжение отключили у 152 тыс. абонентов в Чернигове и Черниговской области из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Ситуацию усугубил общий кризис в украинской энергетике.

До этого отключения электроэнергии зафиксировали в пяти областях Украины — Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Причиной назвали повреждение энергетической инфраструктуры. Также обесточены районы Херсонской области.

