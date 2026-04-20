Пять областей Украины погрузились во тьму Отключения электроэнергии зафиксировали в пяти областях Украины

Отключения электроэнергии зафиксированы в пяти областях Украины — Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской, сообщило Министерство энергетики страны. Причиной стало повреждение энергетической инфраструктуры.

По данным ведомства, обесточены также районы Херсонской области, остающиеся под контролем Киева. Информация о точном количестве абонентов, оставшихся без света, в настоящий момент не уточняется.

Ранее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила, что причиной блэкаута на Запорожской АЭС, который произошел в ночь на 17 апреля, стала кратковременная потеря питания. По ее словам, в результате отключения сработала автоматика.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Запорожской области. В результате атаки зафиксированы серьезные повреждения оборудования, что привело к полному обесточиванию региона.