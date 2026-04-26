26 апреля 2026 в 09:18

Портовая инфраструктура Одесской области получила повреждения из-за взрывов

Портовая инфраструктура Одесской области получила повреждения, заявил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. В ночь на 26 апреля сообщалось о взрывах в регионе.

Одесская область. Повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, — написал Кулеба.

Ранее военная администрация региона сообщила, что портовая инфраструктура города Измаил в Одесской области была повреждена в результате удара в ночь на 14 апреля. Пострадали судно и ряд объектов портовой инфраструктуры. Также в результате ударов уничтожены два автобуса и семь автомобилей.

В свое время президент Украины Владимир Зеленский признавал, что серьезные повреждения инфраструктуры зафиксированы в Одессе после ударов в ночь на 28 марта. Он заявил, что в атаке якобы было задействовано более 60 беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Также в ряде районов Одесской области наблюдались перебои с электроснабжением. Отключения вызваны локальной аварией. При этом массовые перебои с подачей электроэнергии на Украине фиксируются с октября прошлого года на фоне проблем в коммунальной инфраструктуре.

