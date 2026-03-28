«Много повреждений»: Зеленский сделал признание после ударов по Одессе

Серьезные повреждения зафиксированы в Одессе после ударов со стороны Вооруженных сил России в ночь на 28 марта, написал в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждает, что при атаке было задействовано более 60 БПЛА. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали

В ночь на сегодня ВС России массированно ударили по Одессе. При ударе было задействовано более 60 дронов. <…> Много повреждений, — отметил Зеленский.

По словам главы государства, среди поврежденных в Одессе объектов — предприятия, портовая и критическая инфраструктура. Удары также пришлись по объектам в Днепропетровской и Полтавской областях, уточнил президент.

Ранее российские войска освободили четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции. Такие результаты достигнуты за последние семь дней. Речь идет о Потаповке в Сумской области, Песчаном и Шевяковке в Харьковской области, а также о Никифоровке в ДНР.