«Повышенное могущество»: военный эксперт об уникальном секретном оружии РФ

Россия разрабатывает новое оружие повышенного могущества, основанное на новых физических принципах, которое в перспективе может заменить ядерное, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, такие системы, как боевой лазер «Пересвет» и ракетный комплекс «Орешник», уже являются примерами подобных разработок.

В РФ сегодня идут высокотехнологичные разработки, основанные на новых физических принципах. Совсем недавно мы ввели в строй лазер «Пересвет». Ракета «Орешник» — это не что иное, как кинетическое оружие. Возможно, Дмитрий Медведев (заместитель председателя Совета безопасности РФ. — NEWS.ru), говоря о постоянном развитии отечественных технологий, имел в виду какой-нибудь магнетрон. Ему виднее, конечно, но я думаю, что речь шла об оружии повышенного могущества, но не ядерном. Такие разработки уже есть, и они испытываются. Вооружение на новых физических принципах или оружие повышенного могущества — это перспектива будущего, — сказал Матвийчук.

Ранее Медведев заявил, что арсенал России не ограничивается системами «Орешник» и «Посейдон». Он сообщил, что в стране есть и другие перспективные образцы вооружений, подчеркнув постоянное развитие отечественных оборонных технологий.