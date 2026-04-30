День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 16:00

«Повышенное могущество»: военный эксперт об уникальном секретном оружии РФ

Военэксперт Матвийчук: Россия разрабатывает новое оружие повышенного могущества

Ракетный комплекс «Орешник» Ракетный комплекс «Орешник» Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия разрабатывает новое оружие повышенного могущества, основанное на новых физических принципах, которое в перспективе может заменить ядерное, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, такие системы, как боевой лазер «Пересвет» и ракетный комплекс «Орешник», уже являются примерами подобных разработок.

В РФ сегодня идут высокотехнологичные разработки, основанные на новых физических принципах. Совсем недавно мы ввели в строй лазер «Пересвет». Ракета «Орешник» — это не что иное, как кинетическое оружие. Возможно, Дмитрий Медведев (заместитель председателя Совета безопасности РФ. — NEWS.ru), говоря о постоянном развитии отечественных технологий, имел в виду какой-нибудь магнетрон. Ему виднее, конечно, но я думаю, что речь шла об оружии повышенного могущества, но не ядерном. Такие разработки уже есть, и они испытываются. Вооружение на новых физических принципах или оружие повышенного могущества — это перспектива будущего, — сказал Матвийчук.

Ранее Медведев заявил, что арсенал России не ограничивается системами «Орешник» и «Посейдон». Он сообщил, что в стране есть и другие перспективные образцы вооружений, подчеркнув постоянное развитие отечественных оборонных технологий.

Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Яна Стойкова
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.