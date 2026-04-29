В деле о пыпытке убийства Трампа обнаружили жуткую деталь

Коул Томас Аллен, которого обвиняют в попытке убийства президента США Дональда Трампа, сделал селфи в номере отеля Washington Hilton за полчаса до инцидента, сообщила газета New York Post. Благодаря снимку журналисты выяснили, что у подозреваемого при себе было два вида оружия.
Также Аллен захватил с собой патроны, несколько ножей, плоскогубцы и кусачки. При этом мужчина надел черный костюм с галстуком.
