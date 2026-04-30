30 апреля 2026 в 03:39

В МИД РФ оценили реальные военно-промышленные возможности Украины

Мирошник: Киев не может продавать оружие, потому что Украина его не производит

Украина не может продавать собственное оружие из-за отсутствия развитых военно-промышленных комплексов, рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, украинская сторона фактически не имеет полноценного производства вооружений.

Украина с точки зрения военно-промышленных возможностей представляет собой огромный полигон для испытаний чужого вооружения и маленькую мастерскую по прикручиванию пропеллеров и наклеек шильдиков Made in Ukraine. Реальных собственных как производственных, так и технологических возможностей там практически нет, — заявил Мирошник.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru сообщил: Украина не способна самостоятельно произвести ни одно оружие. Так он прокомментировал высказывание украинского президента Владимира Зеленского, который сообщил об открытии экспорта вооружения на мировые рынки. По словам Кнутова, таким образом Киев пытается создать иллюзию технологического превосходства.

До этого военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Великобритания как ключевой союзник Украины продолжит оказывать ей военную помощь столько, сколько сможет. По его словам, для России в этом нет ничего хорошего.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп анонсировал высадку астронавтов на Луну
Россиян ждут две серии длинных выходных в мае
Соцфонд назвал средний размер пенсий россиян
Зеленский напрягся. Мадьяр занялся венграми в Закарпатье: как он их защитит
Трамп пообещал обнародовать данные об НЛО
В МИД РФ оценили реальные военно-промышленные возможности Украины
Мошенники придумали против россиян новую схему, которая связана с дачей
В России предложили ужесточить меры взыскания алиментов
На Крымском мосту перекрыли движение транспорта
«Заставляют ненавидеть русских». Фашисты захватили Одессу: как РФ ее спасет
Рособрнадзор запретил досмотр школьников на ЕГЭ
В США заявили о «грандиозной глупости» Запада из-за Украины
Флотилия с гуманитарной помощью подала сигнал бедствия у берегов Газы
«Лев хотел нас съесть»: Ватутин и игроки ЦСКА о триумфе в Евролиге-2006
В США на берег выбросило неизвестных синих существ
Песков рассказал о сроках перемирия с Украиной ко Дню Победы
Подбор жилья для отпуска: выясняем, что лучше — отель или квартира
«Мыкается, злобой исходит»: Хаматова договорилась — ее объявят иноагентом?
«Переходит все границы»: МИД РФ о ядерном оружии на Украине
Российский боец в одиночку уничтожил «небесную разведку» ВСУ
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

