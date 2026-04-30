В МИД РФ оценили реальные военно-промышленные возможности Украины

Украина не может продавать собственное оружие из-за отсутствия развитых военно-промышленных комплексов, рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, украинская сторона фактически не имеет полноценного производства вооружений.

Украина с точки зрения военно-промышленных возможностей представляет собой огромный полигон для испытаний чужого вооружения и маленькую мастерскую по прикручиванию пропеллеров и наклеек шильдиков Made in Ukraine. Реальных собственных как производственных, так и технологических возможностей там практически нет, — заявил Мирошник.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru сообщил: Украина не способна самостоятельно произвести ни одно оружие. Так он прокомментировал высказывание украинского президента Владимира Зеленского, который сообщил об открытии экспорта вооружения на мировые рынки. По словам Кнутова, таким образом Киев пытается создать иллюзию технологического превосходства.

