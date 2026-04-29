Зеленского уличили во лжи после слов об экспорте украинского оружия в ЕС Военэксперт Кнутов: Украина не способна самостоятельно произвести ни одно оружие

Украина не способна самостоятельно произвести ни одно оружие, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал высказывание украинского президента Владимира Зеленского, который сообщил об открытии экспорта вооружения на мировые рынки. По словам Кнутова, таким образом Киев пытается создать иллюзию технологического превосходства.

Долги Зеленского мало интересуют. Экспортировать оружие, чтобы просто рассчитаться с Европой он точно не будет. Да и в целом никакие вооружения Киев продавать не будет. Это больше, по-моему, пиар. Киев намерен продемонстрировать, что стал настолько крутым, что способен даже Запад обеспечивать передовыми разработками. Вот только на самом деле это фальшивка. Мы помним, пару недель назад Кирилл Буданов (глава ГУР Украины. — NEWS.ru) выступал и прямо сказал, что страна не может самостоятельно произвести ни одного дрона, — сказал военный эксперт.

Все дроны для ВСУ собираются из комплектующих, закупаемых на Западе, или из готовых деталей. Мы также видели списки Минобороны РФ по изготовлению БПЛА на территории Европы. FPV-дроны печатаются на 3D-принтерах, которые также закупаются за рубежом. Украина для этого ничего не производит. Если Киев такой передовой, зачем закупает 120 тыс. дронов у Великобритании? Во всяком случае, подписан такой контракт. И плюс 25 тыс. наземных БПЛА заказано у стран Европы, — заключил Кнутов.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Великобритания как ключевой союзник Украины продолжит оказывать ей военную помощь столько, сколько сможет. По его словам, для России в этом нет ничего хорошего.