Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 11:39

Зеленского уличили во лжи после слов об экспорте украинского оружия в ЕС

Военэксперт Кнутов: Украина не способна самостоятельно произвести ни одно оружие

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина не способна самостоятельно произвести ни одно оружие, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал высказывание украинского президента Владимира Зеленского, который сообщил об открытии экспорта вооружения на мировые рынки. По словам Кнутова, таким образом Киев пытается создать иллюзию технологического превосходства.

Долги Зеленского мало интересуют. Экспортировать оружие, чтобы просто рассчитаться с Европой он точно не будет. Да и в целом никакие вооружения Киев продавать не будет. Это больше, по-моему, пиар. Киев намерен продемонстрировать, что стал настолько крутым, что способен даже Запад обеспечивать передовыми разработками. Вот только на самом деле это фальшивка. Мы помним, пару недель назад Кирилл Буданов (глава ГУР Украины. — NEWS.ru) выступал и прямо сказал, что страна не может самостоятельно произвести ни одного дрона, — сказал военный эксперт.

По его словам, все FPV-дроны для ВСУ печатаются на 3D-принтерах, закупаемых за рубежом, а готовые изделия поставляются из Европы. Эксперт добавил, что факт зависимости подтверждается и официальными контрактами: Киев заказал 120 тыс. БПЛА у Великобритании и еще 25 тыс. наземных беспилотников у Германии и других государств ЕС.

Все дроны для ВСУ собираются из комплектующих, закупаемых на Западе, или из готовых деталей. Мы также видели списки Минобороны РФ по изготовлению БПЛА на территории Европы. FPV-дроны печатаются на 3D-принтерах, которые также закупаются за рубежом. Украина для этого ничего не производит. Если Киев такой передовой, зачем закупает 120 тыс. дронов у Великобритании? Во всяком случае, подписан такой контракт. И плюс 25 тыс. наземных БПЛА заказано у стран Европы, — заключил Кнутов.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Великобритания как ключевой союзник Украины продолжит оказывать ей военную помощь столько, сколько сможет. По его словам, для России в этом нет ничего хорошего.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
оружие
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Песков объяснил смысл формата ОПЕК+
Песков назвал процесс обмена археолога Бутягина очень сложным
Песков заявил о планах России в отношение ОАЭ
Дело бывшего главы Тамбовской области приблизилось к финалу
Песков рассказал, как действия Киева отражаются на дефиците нефти в мире
Психотерапевт напомнила о пользе танцев для здоровья
Детский сон: почему состав ткани важнее, чем принт с единорогами
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.