Военблогер объяснил, почему помощь Британии Киеву не сулит ничего хорошего

Великобритания как ключевой союзник Киева продолжит оказывать ему военную помощь столько, сколько сможет, заявил военный блогер Юрий Подоляка, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По словам эксперта, для России в этом нет ничего хорошего. Так он прокомментировал заявление главкома ВСУ Александра Сырского, который 23 апреля публично поблагодарил Великобританию за новые военные поставки.

Британия — это ключевой союзник Киева. Это страна, которая контролирует Киев. Естественно, Британия будет сколько сможет помогать Киеву, в том числе и военными поставками, — отметил военблогер.

По его мнению, вся эта помощь носит во многом демонстративный характер на фоне реальных проблем с поддержкой Киева другими союзниками. Подоляка указал, что Лондон стремится создать благоприятный информационный шум, чтобы приободрить украинское руководство. При этом блогер подчеркнул, что любые военные поставки, даже в минимальных объемах, — это помощь противнику.

Как я всегда говорю в таких случаях: любые военные поставки — это, конечно, помощь для противника. Ну любые. Хоть даже один дрон — это помощь. <...> Насколько много, в каких объемах, мы же не понимаем. Соответственно, чем больше, тем для нас хуже. Ничего хорошего в этом нет, — заключил Подоляка.

Ранее Сырский выступил с публичной благодарностью в адрес Великобритании, в том числе в связи с визитом принца Гарри в Киев. По его словам, Лондон взял на себя обязательство до конца 2026 года поставить Украине 120 тыс. беспилотных летательных аппаратов и несколько сотен тысяч артиллерийских снарядов.

В свою очередь правительство Финляндии планирует до апреля 2027 года направить €300 млн (26 млрд рублей) на военную помощь Украине. Власти также уточнили, что намерены развивать промышленное сотрудничество, направленное на поддержку оборонных отраслей Финляндии и Украины.