23 апреля 2026 в 15:36

«Никуда нам от этого не деться»: Подоляка развеял один из мифов о ВСУ

Подоляка: взятие Краматорска и Славянска не станет финалом сопротивления ВСУ

Взятие Краматорско-Славянской агломерации не станет финалом сопротивления ВСУ в Донбассе, сообщил NEWS.ru военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, после освобождения оставшейся части Донбасса начнутся бои за Запорожскую и Херсонскую области.

Станет ли концом? Нет, не станет. Почему кто-то решил, что Донбасс — это конец? Я не знаю, почему так решили. Да, из-за того, что у нас были переговорные позиции, что нам отдают остаток Донбасса и мы заключаем соглашение. Но на основании этого не стоит делать вывод, что речь идет только об освобождении оставшейся части Донбасса. Напомню, по Конституции РФ вся территория Запорожской, Херсонской областей являются частью РФ. За них тоже будут бои, и никуда нам от этого не деться, — сказал Подоляка.

Ранее сообщалось, что российская армия активно продвигается на пяти направлениях Харьковского фронта, из-за чего ВСУ несут массовые потери и вынуждены перебрасывать резервы из-под Купянска. Также военные ВС России уничтожили шесть иностранных наемников во время освобождения Гришино в ДНР.

