Российские военные уничтожили шесть иностранных наемников ВСУ во время освобождения Гришино в ДНР, рассказал РИА Новости боец 35-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Ирек Нуриахметов. По его словам, в ходе продвижения российские подразделения обнаружили группу из нескольких человек, после чего завязался бой.

В Гришино точно были иностранцы. Выше меня по полке сидела двоечка со смежного подразделения, и они доложили по рации, что в мою сторону движется противник в количестве шести человек, — заявил военный.

Он уточнил, что по радиоперехватам и внешним признакам часть противников говорили на иностранном языке, а их экипировка включала элементы, которые были зарубежного производства. Когда противники были ликвидированы, военные заметили, кому принадлежали нашивки.

Мы успешно их ликвидировали и увидели, что у всех были натовские шевроны. Полностью вся экипировка была натовского производства, в том числе американские винтовки, — добавил штурмовик.

Ранее российские бойцы смогли зайти в населенный пункт Гришино к западу от Красноармейска в ДНР, используя трофейную американскую бронетехнику. Врио командира штурмового взвода 35-й бригады группировки войск «Центр» Антон Расковалов рассказал, что удалось завести порядка 30 человек и еще 18 смогли завести лес полками.