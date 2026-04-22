Российские бойцы обманули ВСУ, заехав в Гришино на трофейной бронетехнике ВС России зашли в Гришино на американских бронемашинах Bradley, M113 и M115

Ударная группа Вооруженных сил России смогла зайти в населенный пункт Гришино к западу от Красноармейска в ДНР, используя трофейную американскую бронетехнику, рассказал ТАСС врио командира штурмового взвода 35-й бригады группировки войск «Центр» Антон Расковалов. По его словам, для скрытного подвоза пехоты непосредственно к линии боевого соприкосновения использовались американские боевые машины Bradley, а также бронетранспортеры M113 и M115.

Мы подъехали вплотную к первым домам и сразу начали штурм. Всего удалось завести около 30 человек, еще 18 завели лесополками. Это был, по сути, ударный кулак, — вспомнил боец.

Расковалов отметил, что украинские операторы беспилотников были уверены, что на американских боевых машинах передвигаются их собственные военнослужащие, поэтому не атаковали колонну.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что 21 апреля подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили Гришино в Донецкой Народной Республике. Кроме этого, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Ветеринарное в Харьковской области.