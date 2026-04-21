Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО Минобороны РФ: ВС России освободили Ветеринарное в Харьковской области

Российские военные освободили населенный пункт Ветеринарное в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, в ДНР было освобождено Гришино.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что ВС РФ взяли под контроль большую часть Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. По последним данным, освобождено около 70% территории города. Кроме того, российская армия полностью освободила ЛНР.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили инфраструктуру на Украине, которая долгое время обеспечивала атаки дронов ВСУ вглубь российской территории. Как сообщил военный эксперт Борис Джерелиевский, речь идет о так называемом Сумском коридоре. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В российских силовых структурах сообщили, что российские военные полностью простреливают все транспортные артерии, ведущие к Константиновке, что серьезно осложняет переброску личного состава и ротацию украинских сил. В городе идут тяжелые бои, а основная надежда обороны ВСУ возложена на беспилотные летательные аппараты.