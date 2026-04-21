21 апреля 2026 в 08:25

«Под нашим контролем»: Герасимов заявил об успехах ВС РФ в Красном Лимане

Герасимов: ВС России освободили около 70% Красного Лимана в ДНР

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ
Военнослужащие Вооруженных сил России взяли под контроль большую часть Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, освобождено около 70% территории города.

Наиболее активные боевые действия идут на Краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана. Под нашим контролем находится около 70% территории, — отметил он.

Ранее Герасимов сообщил о полном освобождении территории Луганской Народной Республики. Глава Генштаба уточнил, что наступление российской армии идет по всем направлениям. В течение марта — апреля ВС РФ освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.

До этого стало известно, что на Харьковском участке линии боевого соприкосновения произошло проседание обороны ВСУ. Как уточнил военный эксперт Андрей Марочко, основные бои сейчас идут у Волчанских Хуторов и Колодезного. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Власть
ДНР
Красный Лиман
Валерий Герасимов
ВС РФ
