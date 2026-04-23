Финляндия выделит Киеву €300 млн на военные расходы

Финляндия планирует до апреля 2027 года направить €300 млн (26 млрд рублей) на военную помощь Украине, следует из заявления на официальном сайте правительства республики. Власти также уточнили, что намерены развивать промышленное сотрудничество, направленное на поддержку оборонных отраслей Финляндии и Украины.

Финляндия продолжает военную поддержку Украины. Поддержка на сумму в общей сложности €300 млн будет выделена в оставшуюся часть срока полномочий парламента, — говорится в сообщении.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что кредит в размере €90 млрд, выделенный Украине Евросоюзом, будет разворован. По его словам, часть денег осядет в самом ЕС, другая достанется украинским чиновникам.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что новый европейский кредит Украине ляжет очередным бременем на простых жителей Евросоюза. Он отметил, что долги ЕС уже превышают €15 трлн. Также глава французского МИД Жан-Ноэль Барро подтвердил, что ЕС готов начать выплачивать Киеву первые транши из кредита на €90 млрд с середины мая.