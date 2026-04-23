Шойгу: кредит Киеву станет для Евросоюза шагом на пути к утрате суверенитета

Решение послов Евросоюза одобрить Киеву кредит на €90 млрд — шаг на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, новый кредит ляжет тяжелым бременем на простых европейцев.

Упомянутые расходы на финансирование киевского режима лягут очередным бременем на простых европейцев, которые и так уже столкнулись с существенным урезанием пенсионных и социальных программ. Долги ЕС уже превышают 15 триллионов евро, — сказал он.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что расплачиваться за политическую авантюру чиновников, привыкших жить за чужой счет, будут именно граждане ЕС. При этом, констатировал он, благополучие собственного населения европейские бюрократы, по всей видимости, не слишком заботит.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил, что кредит в размере €90 млрд, выделенный Украине Евросоюзом, будет разворован. По его словам, часть денег осядет в самом ЕС, другая достанется украинским чиновникам.