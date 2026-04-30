Новак назвал выход ОАЭ из ОПЕК суверенным правом государства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что решение ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ является суверенным выбором государства, основанным на его собственных соображениях и перспективах развития, передает ТАСС. При этом политик подчеркнул, что за последние 10 лет механизм ОПЕК+ доказал свою эффективность и принес положительные результаты рынку.

Конечно, 60-летний опыт работы ОПЕК+ и участие в нем Объединенных Арабских Эмиратов — это большой срок совместной работы. Я считаю, что в целом у нас механизм ОПЕК+ работает эффективно и показал свои положительные результаты за последние 10 лет, — сказал политик.

Ранее независимый эксперт Владимир Демидов заявил, что выход ОАЭ из ОПЕК не вызовет колебаний стоимости нефти, так как на страну приходится только 2% от общемировой добычи. По его мнению, решение Эмиратов нанесло определенный репутационный удар по престижу организации, но не станет серьезным экономическим фактором на глобальном рынке.

До этого секретариат ОПЕК сообщил, что не был осведомлен о планах Объединенных Арабских Эмиратов выйти из организации. Там отметили, что решение ОАЭ, скорее всего, продиктовано внутренним экономическим положением страны.

