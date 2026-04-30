Медведев рассказал о литературе, заинтересовавшей его в последнее время Медведев рассказал, что читает Чехова и сборники стихов об СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые» признался, что в последнее время читает письма Антона Чехова и поэтические сборники, посвященные военной операции на Украине. Политик отметил, что не пытается навязать свои вкусы. Прямая трансляция ведется на канале Российского общества «Знание» в VK Video.

Я не буду навязывать свои литературные предпочтения. Я могу лишь сказать о том, что я читал в последнее время. Так, на вскидку могу вспомнить из последнего. Я люблю Чехова. Я просматривал письма, переписку чеховскую. Это не менее интересно, чем рассказы Антоши Чехонте или его более сложные произведения, — рассказал он.

Он также упомянул сборники стихов об СВО — «Русское лето» и «Русскую зиму». По его словам, это известные собрания, в которых есть множество произведений талантливых поэтов.

Ранее исследователь и член Русского географического общества Федор Конюхов заявил, что в путешествие нужно брать «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, Евангелие и «Путешествие вокруг света в 1803, 1804 и 1805 и 1806 годах на кораблях „Надежда“ и „Нева“» Ивана Крузенштерна. Сам путешественник написал более 25 книг о походах и экспедициях.