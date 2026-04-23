Конюхов назвал три лучшие книги для чтения в путешествиях Конюхов: в путешествие надо брать «Робинзона Крузо» и Евангелие

В путешествие нужно брать «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, Евангелие и «Путешествие вокруг света в 1803, 1804 и 1805 и 1806 годах на кораблях „Надежда“ и „Нева“» Ивана Крузенштерна, посоветовал в разговоре с ТАСС исследователь и член Русского географического общества Федор Конюхов. При этом сам путешественник написал более 25 книг о походах и экспедициях.

В путешествие обязательно надо брать Ивана Крузенштерна, потом «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо и Евангелие. Это самое главное, — заявил он.

Конюхов совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику. Он первым в мире достиг пяти полюсов Земли, совершил одиночный кругосветный перелет на воздушном шаре и пересек океаны на весельной лодке.

