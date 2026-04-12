«Это хорошо заметно»: Путина назвали романтиком и мечтателем

Президент РФ Владимир Путин — романтик и мечтатель, заявил путешественник Федор Конюхов. Он напомнил, как глава государства ратовал за возвращение русских имен на мировую карту, передает пресс-служба Национального центра «Россия».

Президент — а он романтик, Президент — а он мечтатель. Это хорошо заметно. Он говорил о важности возвращения русских имен на мировую карту, чтобы мы помнили и знали, что именно наши исследователи совершали эти открытия. И в этом смысле география играет особую роль — она помогает сохранить эту память и понять наше место в мире, — считает он.

Ранее Конюхов завершил уникальную одиночную экспедицию в Антарктиде, оставив после себя православный крест на месте стоянки. На острове Смоленск ученый занимался изучением влияния микропластика на экологию континента, живя в полевых условиях среди морских животных. Экспедиция продлилась 111 дней.

Также путешественник заявлял, что намерен отправиться на плоту к Большому мусорному пятну в Тихом океане, чтобы обогнуть объект по кругу и уточнить его размеры. Считается, что площадь гигантского скопления антропогенного мусора составляет один миллион квадратных километров.